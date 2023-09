Le roi ensommeillé

"LE ROI ENSOMMEILLE" VOUS IMMERGE AU COUR D'UN UNIVERS AUX TONALITES FANTASTIQUES, EN RESONANCE AVEC LES CONTES ET LES FILMS D'ANIMATION. D'aussi loin que la jeune Ena s'en souvienne, le monde a toujours été sous l'emprise d'un éternel hiver... Tous ses habitants ont fini par s'endormir, et parmi eux, sa grand-mère. Selon une légende ancienne, Faskat, le roi de la forêt, qui a eu trois filles, aurait vu son coeur devenir froid comme de la glace et aurait jeté ce sort sur le monde... Et si seule une fleur détenait le pouvoir de briser cette malédiction ? Peut-être que l'une des filles de Faskat, celle que l'on appelle la grande ourse, la magicienne de la forêt, pourrait lui venir en aide ? Ainsi commence la quête d'Ena... Un conte moderne autour de thèmes actuels : les liens familiaux, la notion de transmission et le respect de la nature.