TEINTEE D'HUMOUR, CETTE BD JEUNESSE D'INSPIRATION GOTHIQUE AUX ACCENTS DE TIM BURTON VOUS INVITE A UN FABULEUX VOYAGE DANS "LES ROYAUMES MUETS" ... Perséphone a rencontré la mort l'année de ses douze ans, un jeudi, à 23h52. C'était le jour de la veillée funèbre de son voisin, Victor Columbaria. Elle ne fera vraiment sa connaissance qu'après sa mort lorsqu'elle se retrouvera nez-à-nez avec son fantôme, quelque peu désemparé. Charles et Théophile, collecteurs de soupirs, ont deux jours de retard... Il y a une vie après la mort et le dernier soupir est le prix pour y accéder. S'il n'est pas collecté, le défunt sera condamné à l'errance... Aussi, Perséphone n'hésite pas à franchir la porte du monde d'après la mort pour partir à la recherche du dernier soupir de Victor... Mais pourquoi peut-elle voir les morts ? Et pourra-t-elle revenir dans le monde des vivants ? ...