Le dernier revival d’Opal & Nev. 2023

Première rédactrice en chef noire d'un célèbre magazine musical, Sunny S. Shelton tient un scoop : Opal & Nev, le duo mythique, se reforme pour un ultime revival, des décennies après leur dernier concert fracassant, à l'été 1970. Comment Neville Charles et Opal Jewel, si radicalement différents, ont-ils pu bouleverser la scène rock, et comment tout a basculé ce soir-là? Producteurs, stylistes, musiciens, tous ceux qui les ont côtoyés racontent qui ils étaient - et ce qu'ils sont devenus : lui, le songwriter britannique en quête de gloire, et elle, l'icône afro-punk avant l'heure, rebelle et survoltée...