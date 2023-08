Une figure ambigüe de la Seconde Guerre mondiale, de la Milice aux camps de concentration Le 6 décembre 1945, au palais de justice de Pau, s'ouvre un procès complexe : Georges Despaux, rescapé d'Auschwitz et de Buchenwald, était-il collabo ou résistant ? Cet adhérent du P. P. F. de Jacques Doriot était-il en sous-main membre de l'Intelligence Service ? Doté d'une plume agile et d'un coup de crayon stupéfiant, Despaux doit-il être jugé à l'aune de ses articles antisémites ou de ses dessins de la vie dans les camps, qui constituent un témoignage d'une humanité bouleversante ? Ces questions agitent David, galeriste dont le père a été l'ami de Despaux. David n'aura de cesse d'enquêter pour comprendre. Quitte à douter de ses propres certitudes... Un roman intense, construit en trois temps - le procès de Pau, la déportation, l'enquête de David -, qui interroge sur un personnage énigmatique et contrasté, reflet de ce que l'homme porte en lui de plus contradictoire.