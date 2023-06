Les plus beaux villages des Pyrénées

Allez viens, on va visiter les plus beaux villages pyrénéens ! D'Ainhoa au Pays basque à Santa Pau en Catalogne, en passant par Sauveterre-de-Béarn, Alquezar, Saint-Bertrand de Comminges, Lagrasse, Castelnou, nous avons sélectionné 28 des plus beaux villages que comptent les Pyrénées, tant pour leur charme que pour la qualité et la richesse de leur patrimoine architectural, certains ayant même décroché le pompon de Plus beaux villages de France. Ici, dans ces merveilles du passé, vivent et agissent des personnes, artisans, artistes, restaurateurs, apiculteurs ou télétravailleurs, qui ont pris le parti de vivre au rythme de la montagne. Certains d'entre eux viennent compléter le portrait de leur village. Ce livre permet de se réjouir de la splendeur de ces lieux, souvent en dehors des grands axes, retirés de la fureur du monde, et qui riment avec calme et sérénité, douceur d'un certain art de vivre et attirant souvent par là-même des artisans ou des artistes.