Blocs de competences 1 a 4 - tome 2 bts sp3s

Cet ouvrage prépare aux épreuves : - E3 : Gestion de la structure et du service - E4 : Politique de la structure et territoire - E5 : Accompagnement et coordination du parcours de la personne - E6 : Projet et démarche qualités Les 14 contextes professionnels proposés sont divers, concrets et ancrés sur le territoire. Dans chaque contexte, les 4 blocs de compétences sont travaillés sous la forme de situations professionnelles impliquant les étudiants à partir de fiches de postes. Les savoirs associés sont traités au regard des blocs de compétences, permettant à l'étudiant de comprendre leur utilité professionnelle et de les mettre en application. - un tableau récapitulatif des compétences, activités et savoirs associés, fourni pour chaque contexte - des ressources pour s'entraîner aux épreuves et à la réalisation des fiches techniques pour le CCF. - les TD et TP font l'objet de l'utilisation de l'outil informatique et de la manipulation de logiciels spécifiques par les étudiants - des fiches ressources et des fiches méthodes sont proposées dans l'ouvrage ou en numériques via des QR Codes. Sommaire : - contexte 9 : Plan Job Léo Lagrange - Nantes - contexte 10 : Délégation territoriale de la Croix-Rouge française - Polynésie Française - contexte 11 : La Clède - Alès - contexte 12 : Vivadom Amaelle (Service mandataire judiciaire) - Alès - contexte 13 : Centre hospitalier - Cholet - contexte 14 : Maison France Services - Chemillé-en-Anjou En route vers les épreuve.