Post : La revue d'AREP N° 2, juin-juillet 2023 : Les ressources matérielles

POST est la première revue consacrée au monde post-carbone, tel que nous le vivrons et l'habiterons en 2050 : 132 pages de récits, démonstrations, rétrospectives et prospectives, prises de position... mais aussi d'images inspirantes pour que ce monde post-carbone donne envie. POST est le fruit des recherches et des réalisations menées par AREP, l'agence d'architecture pluridisciplinaire, avec des contributions de nombreuses personnalités (architectes, philosophes, urbanistes, experts, chercheurs, artistes, élus, scientifiques, responsables de collectivités...). Au programme du N°2 de la Revue Post : Un intérêt particulier aux ressources matérielles, celles que nous extrayons, transformons, mettons en oeuvre, stockons, recyclons parfois - pas assez ! - pour construire nos infrastructures et habiter nos villes. Ce deuxième numéro propose aussi de nouveaux contenus, par rapport au premier numéro, parmi lesquels une rubrique pour les Junior (12-17 ans), un reportage dans un format BD, les résultats d'un concours d'uchronie lancé auprès d'étudiants.