Inside Outside. Dire la prison

InsideOutside est une correspondance photographique autour des cinq sens entre le photographe Bertrand Gaudillère et une dizaine de personnes détenues à travers le monde. Ce projet est le fruit d'une collaboration entre Prison Insider, plateforme d'information, de comparaison et de témoignage sur les prisons dans le monde et le collectif item. Douze photographies issues des travaux du photographe ont été sélectionnées et envoyées, une fois par mois, à chacun des participants. La personne a réagi à cette image, depuis son lieu de détention, avec un court texte, de format libre. Prison Insider, par la voix de Clara Grisot, propose douze textes, comme autant de tableaux sur la prison contemporaine à l'échelle mondiale.