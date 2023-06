Les aventures d'Ura. A la rencontre des chakras

Ura se rend à l'Ecole de la Connaissance à la demande de ses parents qui s'inquiètent pour son avenir. Il fait alors la rencontre de Veda qui va l'aider à comprendre l'importance des chakras - ces petites boules de feu qui permettent à l'énergie de bien circuler dans le corps -. Tous deux vont s'aventurer à les découvrir un à un et à apprendre à les libérer lorsqu'ils sont bloqués. A travers ce livre destiné à éveiller la conscience spirituelle des enfants, chaque lecteur est invité à expérimenter l'énergie des différents chakras et à appréhender des valeurs fondamentales comme l'empathie, l'amour de soi, le partage, etc. Il peut aussi observer son évolution intérieure au fil du temps par des exercices pratiques, quiz et méditations guidées.