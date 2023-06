Lazarus Planet Tome 1 : Batman vs Robin

Au coeur de l'île de Lazare, l'héritage démoniaque de la lignée de Ra's al Ghul a enfin été libéré, et le démon Nezha veut du sang. Pour exercer une domination totale sur la planète Terre, Nezha a surchargé la magie, désormais, quiconque ose l'utiliser s'expose à un risque mortel. Avec Damian dans les griffes de Nezha et Bruce hanté par le retour d'un vieil ami, le Chevalier Noir et l'Enfant Prodige s'affrontent dans la bataille du siècle !