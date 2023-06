Théologies en débat. L’Eglise catholique posttridentine au risque du pluralisme doctrinal dans la querelle de la grâce

La querelle catholique de la grâce est sans conteste au nombre des affrontements doctrinaux qui ont contribué à définir la modernité européenne. Elle a procédé de l'impitoyable concurrence que se sont faite des écoles théologiques mises au défi de produire le système doctrinal le plus convaincant pour correspondre aux nouvelles contraintes d'orthodoxie posées par le concile de Trente. Le pluralisme doctrinal à l'intégrité duquel, à l'intérieur du cadre tridentin, le magistère romain a toujours jalousement veillé n'a paradoxalement pu se maintenir que parce que les systèmes concurrents en appelaient au respect des enseignements conjoints de saint Augustin et de saint Thomas. Le présent ouvrage revient sur un débat qui a mobilisé une énergie considérable de la part des théologiens de l'époque moderne. Il souhaite aussi contribuer à une meilleure compréhension - plus nécessaire que jamais - des processus de régulation grâce auxquels l'Eglise catholique préserve et entretient soigneusement en son sein des espaces de pluralité de doctrines, même lorsque sont en jeu des questions aussi manifestement essentielles que celle des rapports du libre arbitre humain et de la grâce divine.