Easy Pérou

La cuisine péruvienne est l'une des plus diversifiées au monde en raison de la particularité géographique du pays, du mélange d'ethnies et des cultures millénaires la composant. Découvrez une cuisine délicieuse, créative et très accessible. Ceviche, piment farci, salade de quinoa, soupe andine, empanada de carne, biscuits à la confiture de lait, pisco sour... Des recettes délicieuses, toutes les bases, des infos sur les ingrédients et les ustensiles, des astuces et des dizaines de photos en pas à pas. Cuisiner péruvien c'est easy !