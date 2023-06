L'autre Jérusalem

Michel Kicka propose des réponses personnelles aux questions essentielles : Pourquoi le dessin, et l'humour, pourquoi l'écriture. Une introspection mémorielle et sensorielle faite d'allers et retours dans le temps et parsemée de ses Madeleines de Proust. La période de pandémie Covid 19, du printemps 2020 à l'hiver 2021, a été favorable à cette réflexion dans le temps lent du confinement et des balades quotidiennes dans le kilomètre autorisé d'un quartier de Jérusalem. Une balade qui commence doucement et qui nous mène jusqu'à aujourd'hui, deux ans après le confinement, avec un bilan inquiétant sur Israël.