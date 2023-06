The Marvelous Tome 2 : The Marvelous Lightning

Depuis plus d'un siècle, Roxanne est condamnée à mourir lors de son quinzième anniversaire et à renaître indéfiniment. Son calvaire prend fin le jour où son chemin croise celui de Zéphyr, qui la libère de sa malédiction. Des années plus tard, la Réunionnaise devenue une talentueuse vaudouiste n'a pas oublié son sauveur surnommé " le dieu de la foudre " . Malgré son charme britannique, le sorcier célibataire le plus en vue de toute la communauté magique est dans la tourmente et, pour ne pas perdre son poste, il n'a pas d'autre choix que de se trouver une épouse. Et ce ne sont pas les candidates qui manquent ! Lorsqu'il réalise que Roxanne en fait partie, sa curiosité prend le dessus... Sauf que la jeune femme a une mission à accomplir et ne compte pas se laisser distraire par Zéphyr. Mais pour contrer leurs ennemis, une alliance pourrait bien être leur meilleure option.