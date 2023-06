Batman Superman World's Finest Tome 2 : Un étrange visiteur

Une étrange comète fend le ciel, toutes les chaînes de télévision, de Gotham à Metropolis, ont les yeux rivés sur elle. Heureusement, Superman, Batman et Robin l'interceptent avant qu'elle ne s'écrase ! Il s'agit en réalité d'un vaisseau qui abrite un jeune homme du nom de Boy Thunder. Le Chevalier Noir et l'Homme d'Acier ne tardent pas à le prendre sous leur aile. Mais les nouvelles vont vite et, conscients du potentiel que représente ce héros en herbe, le Joker et The Key vont profiter de sa candeur pour tenter de le rallier à leur camp.