Tao Te King. Le livre de la voie et de la vertu

Contemporain de Confucius, Lao Tseu est l'illustre personnage à qui l'on attribue le Tao Te King, ouvrage non moins illustre qui consigne par écrit les bases de l'antique sagesse taoïste. Conçu sous forme de strophes courtes et profondes, le texte illustre sous de multiples formes, l'art de vivre intérieurement en accord avec le Tao, en recherchant l'harmonie dans le mouvement perpétuel de toutes choses, des plus infimes aux plus cosmiques. Enseignement vaste, trésor de spiritualité, le Taoïsme est une philosophie de vie pratiquée encore aujourd'hui par des millions de gens par le monde.