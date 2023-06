Yojimbot Tome 3

Affaiblis et usés par leurs précédents combats, Hiro et ses Yojimbots sont en mauvaise posture. Isolés et acculés par Topu et surtout par le redoutable Kozuki, transformé en cyborg léthal, Hiro et sa troupe cherchent un moyen de quitter l'île. Pris au piège dans une zone portuaire, attaqués par Kozuki et son armada, Hiro et les Yojimbots livrent une défense désespérée. Mais le jeune garçon est gravement blessé et laissé pour mort alors que la zone s'apprête à exploser...