Systeme d'information de gestion - u8 dcg

L'ouvrage traite les 3 grandes parties du programme : -Description et analyse du système d'information -Structuration et traitement de l'information -Sécurité et fiabilité des systèmes d'information. La nouvelle édition 2023 comprend les actualisations suivantes : - le chapitre sur le VBA remanié - un parcours complet de travaux pratiques en tableur - plus d'exercices de commentaires de schémas relationnels et de processus, dans l'esprit de l'épreuve. Chaque chapitre est composé de 4 parties : -Une mise en situation professionnelle (un cas d'entreprise filé tout au long du livre) pour aborder les compétences clés du chapitre -Des fiches ressources pour synthétiser les connaissances du chapitre -Des applications pour s'entraîner et consolider les compétences en perspective de l'examen -Un ou plusieurs cas de synthèse pour mettre en perspectives les compétences dans un contexte professionnel.