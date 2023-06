Balade géologique à Arpajon. 2e édition

La collection " Balades géologiques " invite au tourisme culturel avec la découverte d'un patrimoine empreint de l'étonnante cohabitation de deux histoires : l'histoire humaine marquée par l'édification de la ville et de ses bâtiments, et l'histoire de la terre à travers la formation géologique des roches de construction. Le long d'un parcours qui révèle l'histoire urbaine, et décrit l'origine et les usages des pierres utilisées pour les bâtiments, les monuments et les rues, découvrez la ville sous un jour nouveau ! Un itinéraire pas à pas, des anecdotes historiques et des détails géologiques pour une visite inédite. Chaque fascicule est abondamment illustré de cartes, photographies et encadrés thématiques.