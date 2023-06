The Department of Truth Tome 4

L'un des opposants les plus coriaces du Département de la Vérité vient d'être retrouvé mort dans la capitale américaine, et tout porte à croire que l'organisation Black Hat est à l'oeuvre. Un mystère de plus pour Cole Turner, qui va rapidement devoir se frotter au Ministère du Mensonge, le service soviétique qui mène depuis des décennies une guerre secrète à son homologue américain.