Les vices du temps. Précipitations, impatience et inquiétude au XVIe et XVIIe siècles

Aux XVIe et XVIIe siècles, se déploie dans les textes une vaste constellation de termes désignant des rapports dévoyés au temps, bien souvent pour les dénoncer, parfois pour les corriger, plus rarement pour les célébrer. Précipitation, impatience, lenteur et paresse constituent autant de vices du temps qui irriguent les discours philosophiques, poétiques, historiques ou politiques et cristallisent des réflexions sur les dispositions morales nécessaires pour bien agir ou pour bien penser. Par les études qu'il rassemble, ce volume offre un panorama des représentations de ces rapports viciés au temps au cours de l'époque moderne.