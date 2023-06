Penser la loyauté. Mélanges en l'honneur de Christine Youego

Christine Youego est une scientifique de grande qualité dont la Faculté de droit de l'Université Paris 8 a eu la chance de bénéficier pendant de nombreuses années. De la soutenance de sa thèse de droit privé rédigée sous la direction de Jacques-Henri Robert à l'Université Paris II (devenue l'Université Paris-Panthéon-Assas)... à ses multiples écrits et investissements dans les formations offertes par le cursus de droit de Saint-Denis, elle a toujours marqué les esprits de ses étudiants et de ses collègues par sa rigueur et sa correction. Les auteurs du présent ouvrage désirent rendre hommage à une personnalité aussi attachante qu'exemplaire du monde universitaire.