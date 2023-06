La politique sur les marchés. Travail, genre et citoyenneté dans la France révolutionnaire

Ce livre mobilise la politique, l'économie et l'étude du genre pour examiner dans toute sa diversité la notion de citoyenneté fondée par les Dames des Halles au cours de la Révolution française à travers le commerce quotidien. Détaillantes essentielles, représentantes traditionnelles du tiers état, meneuses de la célèbre marche sur Versailles, ces femmes des marchés parisiens sont au coeur de la politique révolutionnaire. Cet ouvrage novateur explore le militantisme politique et les pratiques économiques des Dames des Halles de 1789 à 1799. Il montre comment certains acteurs des marchés façonnent la démocratie et le capitalisme naissants au fil des transactions les plus ordinaires. Retraçant leurs luttes autour de l'espace commercial, du papier-monnaie, des contrôles des prix, des impôts et des stéréotypes littéraires, le livre présente l'entreprise des Dames des Halles et de leurs compagnons révolutionnaires pour ériger la contribution par le travail en pierre angulaire de la légitimité civique. Ce faisant, il bat en brèche le récit selon lequel la Révolution inaugurerait une citoyenneté intrinsèquement masculine.