Voix sauvage, voie inspirée. Réenchantez votre quotidien avec le chant spontané

Ce livre vous plonge dans la découverte et la pratique du Chant Spontané Médecine pour en faire un allié au quotidien. Cette approche intuitive du chant permet de libérer sa voix, chantée et parlée, et de vivre plus largement la vie, dans ses épreuves et ses joies. Le livre vous propose de suivre un cycle lunaire, soit 29 jours et 29 propositions très concrètes pour ouvrir, libérer, apprivoiser, explorer et déployer votre voix. Chanter pour se reconnecter à sa joie intérieure, chanter pour accompagner le deuil, chanter pour traverser l'impuissance, pour libérer ses larmes, chanter pour s'ouvrir à l'inspiration, à son intuition, chanter pour incarner sa souveraineté, chanter pour rencontrer son animal totem... Chaque jour offre une invitation à chanter, ou plutôt à se laisser chanter, à recevoir et à exprimer les chants qui nous traversent. Au fil de ces 29 invitations concrètes, vous êtes invité à retrouver et à éveiller ou réveiller cette capacité innée de chanter que tout être humain possède. Car comme un proverbe africain le dit si bien : "Si tu sais marcher, tu sais danser et si tu sais parler tu sais chanter". Ce livre vous accompagne pas à pas, jour après jour pour mettre du chant dans votre vie. Du champ aussi, de l'espace, du recul, du silence, de l'écoute, de l'invisible. Le chant a soif de nous porter, de nous inspirer, de nous consoler, de nous galvaniser, de nous guérir... Au fil des pages, vous oserez toujours davantage vous laisser chanter, vous habiterez de plus en plus pleinement votre voix et donc votre corps, vous serez plus proche de vous-mêmes et de vos désirs profonds, serez plus ouvert au monde et à la vie pour voir et recevoir tous ses messages, présents, opportunités, synchronicités... Approche du chant libre et intuitive, le chant spontané Médecine est une voie du sentir et permet d'intégrer pleinement la dimension thérapeutique du chant, son pouvoir de guérison, pour être les plus vivants et vibrants possible dans nos vies. Chanter comme un voyage de retour à soi, une écoute de ses ressentis et de tout ce qui nous traverse, une pleine présence à soi. Qu'est-ce que la vie veut me dire ? Quel enseignement recevoir aujourd'hui ? Vers quelle direction aller ? Quelle posture intérieure adopter pour vivre pleinement ce jour ? L'auteure partage également son cheminement et son approche en tant que chanteuse et coach vocal, exploratrice et " éveilleuse " de voix. Ce livre vient répondre à la demande de nombreuses personnes qui la consultent d'un guide pour pratiquer au quotidien. Ce livre de pratique du Chant Spontané Médecine vous embarque pour un voyage de transformation : la voix s'ouvre, l'être se révèle, la voie s'éclaire. Ce livre s'adresse à toutes celles et à tous ceux qui ressentent le désir de chanter. Chanter librement, sans répertoire, sans partition, sans visée de performance, d'esthétisme, ni même de résultat. Simplement la joie de sentir le chant s'exprimer à travers soi.