La planète en deuil de la Reine du rock'n'roll Tina Turner est incontestablement la reine du rock'n'roll. So style musical unique, oscillant entre rock, soul et R&B a fait d'elle une des artistes les plus reconnues dans le monde. La planète pleure aujourd'hui une icône absolue. Tina Turner vient de nous quitter, le 24 mai 2023 à l'âge de 83 ans. Mick Jagger a partagé sa tristesse à la mort de sa " merveilleuse amie ", une artiste " si talentueuse (...), chaleureuse, drôle et généreuse ". " Les termes "légendaire', "icône', "diva', et "superstar' sont souvent utilisés à tort et à travers, pourtant Tina Turner les incarne tous et tant d'autres ", a déclaré la chanteuse Mariah Carey, soulignant en outre son talent sur scène et son rôle de " pionnière ". Sa vie est plus que tumultueuse. A l'âge de 16 ans, elle rencontre celui qui sera son mari, Ike Turner, son partenaire sur scène et dans la vie... pour le meilleur et pour le pire. Les relations entre les deux artistes sont plus qu'explosives. Le producteur génialement fou, Phil Spector, a signé le duo sur son label, pour les projeter au devant de la scène. Tina Turner a réussi tant bien que mal a se débarrasser de leur relations toxiques, pour une carrière parfois en dents de scie. Elle a chanté avec les plus grands, Mick Jagger et David Bowie. L'influence de Tina Turner dans le monde moderne de la musique rock n'est plus à démontrer.