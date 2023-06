Le Robert & Collins Mini Anglais, une édition enrichie d'une grammaire ! Un concentré d'anglais : traductions, vocabulaire, exemples, faux amis, conjugaisons, notes sur la culture, un guide de conversation, une grammaire et 580 phrases audio à écouter. Le plus riche des mini-dictionnaires français-anglais et anglais-français : 110 000 mots, expressions et traductions ; de nombreux exemples La prononciation de tous les mots L'anglais britannique et américain Les faux amis Les verbes irréguliers Des notes sur la culture + Un guide de conversation + Une grammaire + 580 phrases audio pour s'entraîner à l'oral NOUVEAU : AVEC LE ROBERT QUIZ LANGUES, L'APPLICATION POUR REVISER LES VERBES IRREGULIERS : une application ludique et efficace idéale pour mémoriser facilement tous les verbes compatible iPhone et Android 6 packs de difficulté croissante, et option ajouter aux favoris Disponible sur l'Apple Store et le Google Play Store Configurations requises pour accéder à l'application Le Robert Quiz Langues Accessible sur Google Play Store et l'App Store. Recherchez et téléchargez l'application gratuite Le Robert Quiz Langues. Nécessite une version équivalente ou ultérieure à Android 5. 0 ou iOS 12. En cas de problème, contacter notre service Relation clients : relation. clients@lerobert. com