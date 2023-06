Etre mère c'est s'organiser ou pas ! Agenda

Cette année, on oublie les galères de la vie de maman et on s'organise... ou pas ! " Cet agenda je l'ai conçu pour vous accompagner au quotidien, pour vous faire rire, sourire, pour vous rappeler un peu chaque jour à quel point vous êtes unique et précieuse ! Non cet agenda ne va pas vraiment vous aider à devenir une pro de l'organisation... mais la bonne nouvelle c'est que vous n'êtes pas seule ! Et surtout, on va passer une bonne année ensemble ! "