Vuillard et l'art du Japon

Parmi les nabis, Edouard Vuillard (1868-1940), "le nabi à la barbe rousse" , est certainement celui qui posséda le plus grand nombre d'estampes ukiyo-e. Il en réunit jusqu'à cent quatre-vingt. Inspirées des paysages du Japon, de geishas ou d'acteurs de kabuki, elles sont signées des maîtres de la gravure sur bois. C'est vraisemblablement la grande exposition consacrée à l'art du Japon par l'Ecole des Beaux-Arts en 1890 qui a décidé Vuillard à s'intéresser à une esthétique jusqu'alors négligée par les circuits académiques. Pas plus que les maîtres de l'ukiyo-e, Vuillard ne prétend délivrer d'autre message que la célébration de la vie quotidienne et de la nature. De 1890 à la Première Guerre mondiale, les références à l'art japonais imprègnent profondément son oeuvre de peintre, de dessinateur et de lithographe. Sans faire de concession à un exotisme très galvaudé, il enrichit son art en adoptant librement les codes mis à l'honneur au pays du Soleil-Levant.