La laque Urushi. Techniques japonaises

Très complet, ce manuel pratique présente tout ce qu'il y a à savoir sur la laque végétale japonaise. Il contient plus de mille photographies pour illustrer les points clés de chaque processus de laquage, la manipulation des outils et la manière dont la laque est mélangée aux apprêts. Les nombreux pas-à-pas abordent un large éventail de techniques allant de la classique laque vermillon à des pratiques plus alternatives comme la laque texturée ou le tissu laqué. Les procédés de décoration sont également abordés, parmi lesquels le célèbre maki-e et la dorure à la feuille. Un chapitre complet est consacré au kintsugi, méthode de réparation d'objets en céramique consistant à sublimer les fêlures avec de la laque saupoudrée d'or. Mêlant techniques simples et avancées, cet ouvrage ravira les débutants comme les praticiens qualifiés, qui y trouveront un livre de référence.