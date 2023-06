Les 7 habitudes des familles épanouies

Stephen Covey est l'auteur du livre de référence Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent : plus de 20 millions d'exemplaires vendus ! Cet ouvrage, également best-seller, traite de l'application de ces sept habitudes aux situations familiales. Cet ouvrage est une version révisée et mise à jour du célèbre best-seller du Dr Covey, à l'occasion du 25e anniversaire de la parution du livre original. Il propose des enseignements précieux dont le but est de créer et de préserver une culture familiale forte au sein d'un monde tumultueux. Le Dr Covey propose ici un guide pratique et philosophique pour vous aider à résoudre les divers problèmes de fond auxquels sont confrontées toutes les familles. En racontant des anecdotes révélatrices à propos de personnes ordinaires et en donnant des suggestions utiles sur la manière de changer ses comportements quotidiens, cet ouvrage vous montre en quoi il est important de se réunir en famille, de tenir ses promesses, de satisfaire aux besoins individuels et familiaux de chacun et de passer de la dépendance à l'indépendance, puis à l'interdépendance. Cet ouvrage est un guide précieux qui saura aider toutes les familles à s'épanouir.