Scholies aux Thesmophories d'Aristophane. Traduction et commentaire

Le contenu et la de ? marche de cet ouvrage sont sans pre ? ce ? dent : il s'agit de proposer d'abord, pour la premie`re fois en langue franc ? aise, une traduction comple`te des scholies a` une come ? die d'Aristophane, les Thesmophories. Un commentaire de ? taille ? et approfondi accompagne ensuite ces notes qui sont, souvent, des e ? le ? ments subsistant de travaux antiques plus amples perdus. Ce livre se propose donc d'e ? tudier le vocabulaire the ? orique et les de ? marches critiques de ces scholiastes et s'inscrit ainsi dans un mouvement de regain d'inte ? re^t pour ces e ? crits. Il offre de ? sormais a` un large lectorat un acce`s facile aux approches et me ? thodes des commentateurs de l'Antiquite ? qui s'inte ? resse`rent, de`s l'e ? poque alexandrine, a` l'oeuvre d'Aristophane mais aussi d'Home`re, de Pindare ou des Tragiques.