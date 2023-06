Les messages des nombres. L'Univers vous parle !

Et si les nombres avaient des messages à vous transmettre ? Ce livre inspirant contient les clés pour décoder les messages secrets dans les chiffres que vous remarquez autour de vous, que ce soit sur votre téléphone, votre écran d'ordinateur, votre numéro d'adresse postale, ou sur les plaques d'immatriculation des voitures que vous croisez. Ils sont des messages que l'Univers veut vous transmettre, pour vous aider à évoluer et à vivre une vie plus heureuse, plus connectée et plus épanouissante. Etes-vous prêt à les entendre ? C'est facile ! Au fil des pages, vous découvrirez leurs messages afin de recevoir les conseils qui vous sont destinés. Vous découvrirez également des méditations guidées et des symboles de géométrie sacrée pour vous aider à vous connecter énergétiquement à la vibration de chaque numéro.