Belsunce. Ne m'oublie pas

Aucun nom inscrit au dos de l'image, aucune nationalité, ni aucune date non plus. Photos d'identité, photos grand format en poses de studio, portraits retouchés et pastellisés... Ce livre est né de la découverte par Jean-Marie Donat du fonds photographique du Studio Rex situé dans le quartier populaire de Belsunce à Marseille, essentiellement composé de photos de migrants d'Afrique du Nord et de l'Ouest. Hors norme par l'abondance des portraits et l'élégance des photos de studio, l'ouvrage veut donner un visage à ces milliers d'hommes venus travailler en France, les sortir de l'anonymat de groupe auquel l'histoire les condamne le plus souvent. La juxtaposition, la sélection et l'assemblage des 700 photographies, ainsi que les témoignages recueillis par l'auteure Souâd Belhaddad, proposent plusieurs points de vue qui se superposent, troublant la frontière entre le public et le privé, entre l'histoire de ces hommes et femmes en transit et celle d'un pays. Ne m'oublie pas retisse en creux le dialogue rompu entre les deux rives de la Méditerranée en mettant en regard les photos apportées du pays d'origine et celles prises en France à destination des proches restés au pays.