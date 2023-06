L'impersonnel. Une typologie de l'aliénation

"Typologie de l'aliénation" est un texte exemplaire du philosophe bulgare Assen Ignatov (1935-2003). Rédigé dans la seconde moitié des années 1960, il est révélateur des limites idéologiques imposées à la philosophie et aux sciences sociales par les régimes communistes en Europe de l'Est, mais aussi des manières ingénieuses dont certains intellectuels ont réussi à transgresser ces limites pour faire preuve d'originalité et de liberté d'esprit. Ignatov reprend le concept marxien d'aliénation, mais il dépasse son cadre pour dresser une typologie originale des différentes formes d'aliénation dans les sociétés contemporaines sans distinguer explicitement entre sociétés bourgeoises et sociétés socialistes. Ses références principales ne sont pas les auteurs de la vulgate marxiste-léniniste de l'époque mais Heidegger, Jaspers, Sartre, Merleau-Ponty. La généralité de ses réflexions ainsi que son style d'analyse ellyptique ne sauraient pas mener à une critique directe des pathologies du régime communiste, mais certains éléments de ses analyses - l'aliénation imposée par l'appareil étatique de même que l'aliénation par la figure du chef politique autoritaire - ne laissent aucun doute sur la visée critique de son texte. L'honnêteté intellectuelle d'Assen Ignatov lui a valu son poste de maître de conférences à l'Université de Sofia. Tombé en disgrâce, il a dû quitter la Bulgarie, en 1972, pour s'exiler en Belgique, puis en Allemagne où il a vécu jusqu'à la fin de sa vie.