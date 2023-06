Mieux se connaître

Comment prendre pleinement conscience de ses points forts, ses faiblesses et ses valeurs ? Quelles questions se poser pour mieux cerner ses émotions ? Comment être davantage honnête avec soi-même, pour trouver sa juste place, aussi bien dans sa vie professionnelle que personnelle ? Les experts de la Harvard Business Review vous invitent dans ce livre à explorer vos qualités et vos défauts, vos compétences et votre potentiel. Développer une véritable conscience de soi vous permettra de mieux maîtriser vos émotions, de nouer des relations authentiques et équilibrées, mais aussi d'accroître vos performances dans votre travail. Grâce aux différentes études et aux conseils pratiques réunis dans cet ouvrage, découvrez comment sonder votre personnalité pour faire briller votre richesse intérieure et cultiver un état d'esprit résolument positif.