Cache-cache petit poulpe

Un livre coucou/caché avec des flaps en feutrine et un poulpe, l'un des premier jeu que comprend le bébé. Le petit poulpe arrive dans la collection incontournable des bébés ! Petit poulpe se promène sur le sable marin. Il est surpris par des bulles... Bonjour monsieur le crabe ! Que va attraper Petit poulpe pour le déjeuner ? Des petits poissons bien cachés ! Oh non, voilà qu'une baleine s'approche. Vite ! Petit Poulpe jette un nuage d'encre et retourne chez lui. Qu'est-ce qu'il cache sous son bras ? Ses voisins les coquillages ! Un livre matière pour les bébés dès 6 mois avec des flaps en feutrine à soulever pour encourager la motricité fine.