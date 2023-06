Relations afro-chinoises : décentrer l'analyse

La question que posent la grande majorité des travaux étudiant les relations entre l'Afrique et la Chine est "Que fait la Chine en Afrique ? Que font les Chinois en Afrique ? " , oubliant souvent d'ambitionner une anthropologie du changement social, économique et politique dans laquelle les acteurs africains retrouveraient toute leur place - en d'autres termes, une démarche qui décentrerait la Chine et les Chinois afin d'éclairer, par l'Afrique et les acteurs africains, les fondations micro des processus macro du développement. Les articles de ce dossier thématique offrent un décentrage de l'approche des relations afro-chinoises à travers une analyse des pratiques agentives africaines, afin de mieux évaluer dans quelle mesure les présences chinoises ont répondu ou non aux demandes africaines, et comment les acteurs africains les abordent et y répondent.