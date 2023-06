Jusqu'à la mort accompagner la vie N° 153, juin 2023 : Face à la personne en souffrance, quelles solidarités ?

Parmi les contributions : - Le souffrant est-il un vivant ? un apport de la phénoménologie de la vie C. d'Aranda, médecin - La responsabilité des "vivants-soignants" - E. Jarrossay, médecin, J. -F. Galactéros, psychologue, C. Peyrard, bénévole d'accompagnement - Les religions face à la souffrance - L. Pernot, pasteur théologien et philosophe, M. Journo, rabbin, aumônier général des hôpitaux - La révolte et le mal dans Camus à partir de La Peste - A. Prouteau, Maître de conférences en littérature française à l'Université catholique de l'ouest à Angers, présidente de la Société des Etudes camusiennes - Souffrance, lien et solidarité - B. Vergely, philosophe - Quelles orientations pourraient être données à notre pratique des soins palliatifs, pour permettre un accompagnement "solidaire" des personnes fin de vie ? - O. de Margerie (bénévole), O. Mermet (médecin)