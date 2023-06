Le cycle de Dune Tome 6 : La maison des mères. Edition collector

Le sixième et dernier volet de l'épopée la plus fascinante de toute la science-fiction moderne enfin en édition collector ! Dune est détruite, vitrifiée, atomisée. Avec ses habitants, ses temples et ses palais. Avec ses vers géants qui produisent l'épice. Et sur tout l'Imperium déferlent les hordes des Honorées Matriarches surgies de la Dispersion. Elles asservissent leurs sujets mâles, ne tolèrent aucune opposition et démolissent tout ce qui leur fait obstacle. Mais leur cible principale demeure le Bene Gesserit, seule force organisée de l'Imperium après la destruction de Dune et la chute du Bene Tleilax. Pour la première fois de sa vie, Odrade, la Mère Supérieure de l'Ordre, a peur. Face aux furies, un enfant de dix ans incarne son dernier espoir...