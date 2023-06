Les détectives du Yorkshire Tome 5 et 6 . Edition collector

Les tomes 5 et 6 de la série cosy mystery best-seller Les Détectives du Yorkshire en version collector. Rendez-vous avec le danger, Tome 5 A la suite d'un accident mortel survenu à la foire aux bestiaux de Bruncliffe, le commissaire-priseur Harry Furness engage Samson et Delilah pour mener l'enquête. Mais ce qui semblait n'être qu'une simple vérification de routine prend vite un tour plus sombre quand les détectives découvrent que cet accident a probablement été provoqué... Ajoutez à cela des vols de moutons, un dangereux chantage et un fermier amoureux, et vous aurez la recette parfaite pour une enquête explosive ! Rendez-vous avec la ruse, Tome 6 Enquêter sur un adultère ? Ce n'est pas vraiment le rêve de Samson et Delilah, les détectives de l'Agence de Recherche des Vallons. Seulement voilà, la demande vient de Nancy Taylor, une femme charmante à laquelle on ne peut rien refuser. L'infidèle, quant à lui, est le maire, mais aussi un respectable entrepreneur et l'ex-beau-père de Delilah. Bientôt Samson et Delilah découvrent qu'une affaire peut en cacher une autre. Et que ruses, fourberies ou tromperies sont bien plus présentes à Bruncliffe qu'ils ne le croyaient.