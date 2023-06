Le livre d'une langue

A l'occasion de l'ouverture de la Cité internationale de la langue française au château de Villers-Cotterêts (Aisne), cet ouvrage témoigne d'une langue française foisonnante et variée, toujours en mouvement. Dirigé par Barbara Cassin, cet ouvrage accompagne l'ouverture de la Cité internationale de la langue française au château de Villers-Cotterêts, lieu culturel et de vie restauré par le Centre des monuments nationaux, entièrement dédié au français et aux cultures francophones. Le livre montre notamment les articulations intellectuelles et les oeuvres phares du parcours d'exposition qui illustre l'aventure du français depuis ses origines, parlé sur cinq continents et dans une trentaine de pays. D'abord affaire d'Etat avec l'ordonnance de 1539 signée par François Ier et la volonté unificatrice de la Révolution, aujourd'hui langue de la République, le français s'avère être aussi une invention continue à travers ses nombreuses institutions, sa grammaire et ses jeux de langue. Grâce aux différents emprunts, à la francophonie et aux traductions, le français se révèle également une véritable langue-monde, affirmant toute sa capacité créatrice. Par la diversité des contributions et à travers une riche iconographie, cet ouvrage témoigne ainsi d'une langue foisonnante et variée, toujours en mouvement.