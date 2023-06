Emersiologie. Tome 3, Au contact du vivant

Au contact de leur propre vivant, les philosophes ont dû modifier l'étude abstraite des concepts pour les laisser émerser : les significations deviennent alors mouvantes, plastiques et instables. En observant le fonctionnement du sommeil, du rêve, du cerveau, en étudiant la maladie, le chaos, le désir, la folie, et la sexualité, ce volume démontre comment, depuis Schopenhauer, Carnap ou Sarah Kofman l'émersiologie part de l'intérieur de l'être vivant pour comprendre le monde. La recherche autour du contact corporel est renouvelée par la médecine chez Michel Foucault, l'intelligence artificielle chez Hubert Dreyfus, la vitalité moléculaire chez Deleuze et Guattari, et la folie chez Artaud. L'expérience écologique devient ici plus vivace avec Michel Serres, Nietzsche, Rachel Carson ou Arne Naess. La philosophie trouve, dans ce qui émerge involontairement du vivant, son origine.