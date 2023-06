Les Compagnons de la Libération : Pack en 2 volumes

Sans passion pour l'armée, il sera pourtant le père des commandos français. Ce dandy des Antilles n'a même pas fait son service militaire, dispensé comme Français de l'étranger. Pourtant, le jour de la déclaration des hostilités, en septembre 1939, il s'engage comme matelot. Refusant la défaite de juin 1940, il répond à l'appel du général de Gaulle et intègre les Forces françaises libres. Impressionné par les méthodes des commandos britanniques, il intègre les prestigieux Bérets verts et constitue en 1942, avec une vingtaine de volontaires, ce qui deviendra les "Commandos Kieffer" . Son but : participer au grand débarquement qui doit libérer la France... Inclus : un cahier en partenariat avec L'Ordre de la Libération