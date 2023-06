Fantastic Four Tome 11 : Reckoning War (2/2)

La Guerre du Jugement se poursuit ! Qui est le vilain qui a détruit le Baxter Building et l'Ambassade de Latvérie, tout en battant les Quatre Fantastiques, et cela sans que personne n'arrive à mettre la main sur lui ? Le Docteur Fatalis pourra-t-il le vaincre seul ? Le Silver Surfer, le Gardien et Miss Hulk sont également impliqués dans cet évènement cataclysmique qui aura d'immenses conséquences pour les Fantastiques... et l'univers Marvel tout entier ! Dan Slott (Superior Spider-Man) achève son long séjour sur la série Fantastic Four de superbe façon, avec une saga à laquelle il songe depuis plus de vingt ans ! Les Quatre Fantastiques reviendront très prochainement sous la houlette d'une nouvelle équipe artistique, mais cet album boucle toutes les trames tissées par le scénariste.