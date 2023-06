100 jeux d'apéro très rigolos

Vous cherchez des idées de jeux pour animer vos soirées entre amis ou en famille ? Ce livre regroupe les meilleurs jeux d'apéro du monde, pour des moments de détente et de rigolade garantis ! Vous y trouverez une grande variété de jeux, adaptés à tous les âges et à tous les groupes. Que vous soyez en quête de défis intellectuels, de moments de stratégie ou simplement de distractions amusantes, vous trouverez votre bonheur dans cette sélection de jeux d'apéro. Chaque jeu comporte des explications claires du but du jeu et de ses règles pour une mise en place très rapide et sans prise de tête. Classé par temps de jeu, vous pourrez facilement opter pour le jeu idéal : briseur de glace de début de soirée à lancer en 5 minutes ou création d'un grand moment de rigolade pour partager des souvenirs mémorables. Un livre pour des soirées inoubliables entre amis ou en famille !