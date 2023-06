La pin-up du B-24 : Pack en 2 volumes : Tome 1, Ali-La-Can ; Tome 2, Nose Art

" Je ne suis pas un simple dessin, je suis l'ange gardien de mon B24. " "Mon petit nom, c'est Ali-La-Can. Je suis bien plus qu'une pin-up dessinée sur le nez d'un bombardier. Je suis l'ange gardien de mon B-24. Trente-quatre missions et pas une égratignure, jusqu'à ce jour maudit du 5 mai 1944 où nous nous sommes crashés dans le désert libyen. Comment et par quel miracle le pilote Glenn Baxter s'est-il retrouvé seul et inconscient à proximité de l'hôpital de Tobrouk ? " Quinze ans plus tard, l'ancien major Baxter est missionné par une société de prospection pétrolière en Libye. Il compte en profiter pour retrouver l'épave de son bombardier et découvrir enfin ce qui est arrivé à l'équipage d'Ali-La-Can.