Spoon and White Tome 4 : Spoonfinger

Les pire flics de New-York débarquent en Grande-Bretagne. Shocking ! Depuis quelque temps, les agents double zéros du MI-5 se mettent à briller comme les vers luisants. Ca pourrait passer inaperçu au milieu des centaines de milliers de lumières de New York. Sauf qu'un des agents perd la boule et effectue une prise d'otage au sommet d'un immeuble. Alors là, ça fait comme une tâche sur la Grosse Pomme. Et quand ce sont Spoon & White qui jouent aux négociateurs, la tâche risque d'être rouge et au pied du bâtiment. Il va falloir toute l'intelligence de Courtney Balconi pour mener l'enquête. Une enquête qui va les mener jusqu'à Londres.