Quels sont les secrets de Carlos Alcaraz, plus jeune numéro 1 du tennis mondial ? - Participer à des tournois dès le plus jeune âge. - Suivre un apprentissage poussé. - Garder un mental d'acier. - Se construire de victoires... et de déceptions. - Développer des capacités physiques hors norme. Enquête, témoignages, statistiques, décryptage, analyses... Tout pour comprendre comment est née cette force précoce. Ce livre s'adresse à tous les fans de la balle jaune.