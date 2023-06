Les Gardiennes d'Aether. Toutes pour un

Amitié, Amour, Baston et Boules de feu. Un pour toutes, toutes pour un. Voici les nouvelles mousquetaires ! Elles sont trois. Une princesse magicienne, une redoutable escrimeuse et une brillante bricoleuse. Elles ne se connaissent pas, ne s'apprécient pas, mais devront mettre de côté leurs différences pour sauver le monde. Combats, trahisons, explosions, voyages aux quatre coins des royaumes, complots, mariages arrangés, amours naissantes et rivalités fratricides, rien ne leur sera épargné. Et puis il y a lui. Lui qui ne sait rien faire, ne comprend rien, et s'est retrouvé au milieu de cette histoire. Mais il est gentil, hein. C'est déjà ça.