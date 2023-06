Le parfum s'affiche

Au tournant du XXème siècle, élaborer l'image d'un parfum relève des plus grands illustrateurs qui exposent leurs créations hautes en couleurs dans les rues. Jules Chéret, Alphons Mucha puis Leonetto Cappiello mettent ainsi leurs talents au service des parfumeurs les plus renommés. Plus tardivement, avec l'évolution des techniques d'impression puis audiovisuelles, les images photographiques et cinématographiques deviennent la norme jusqu'à ce que les réseaux sociaux ne s'approprient ces codes et les fassent évoluer. Le catalogue présente l'évolution des codes visuels des campagnes publicitaires des maisons de parfumerie sur plus d'un siècle, des illustrations de Jules Chéret et Leonetto Cappiello aux photographies d'Helmut Newton et de Jean-Paul Goude en passant par les films publicitaires réalisés par les plus grands cinéastes à l'instar de Martin Scorsese ou Darrenn Aronofsky. Les coulisses des spots publicitaires de grandes maisons de parfumerie telles que Yves Saint Laurent, Christian Dior, Jean Paul Gaultier ou Thierry Mugler seront révélées à travers l'ouvrage de making off, costumes et accessoires, études graphiques ou story board...